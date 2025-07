addio a neda antonacci per decenni anima storica della pizzeria il montino

Pisa, 16 luglio 2025 - Si è spenta serenamente, all’età di 94 anni, circondata dall’affetto dei suoi cari, Neda Antonacci, figura storica molto conosciuta e amata a Pisa. Il suo nome è legato a doppio filo alla storia della città e, in particolare, a uno dei luoghi più simbolici del centro storico: la pizzeria Il Montino. Per tutta la vita ha lavorato con dedizione e passione accanto al marito Marcello, contribuendo a rendere quel locale – incastonato tra piazza Dante e via Santa Maria, a un passo da Borgo Stretto – un punto di riferimento per generazioni di pisani. Dalla fine degli anni Cinquanta, Neda ha rappresentato per molti clienti un volto familiare e accogliente, una presenza discreta ma fondamentale che ha accompagnato, con gentilezza e instancabile dedizione, l’evoluzione di uno dei luoghi più autentici della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

