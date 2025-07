Emma Watson patente ritirata per eccesso di velocità

L'attrice non potrà guidare per sei mesi e dovrà pagare in aggiunta anche una multa per eccesso di velocità . 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Emma Watson, patente ritirata per eccesso di velocitÃ

In questa notizia si parla di: eccesso - velocità - emma - watson

Autovelox a Verceia: "Irregolare la multa per eccesso di velocità " - Si è conclusa con la vittoria dell'associazione "Migliore tutela" e dell'automobilista multato la battaglia legale contro il Comune di Verceia: la Corte di Cassazione ha infatti confermato l'illegittimità della sanzione per eccesso di velocità elevata all'automobilista stesso nel corso del 2023.

Multa per eccesso di velocità annullata dal giudice di pace a Verona: si riapre il caso dell'autovelox in tangenziale nord - Un nuovo caso di multa annullata da un giudice di pace, questa volta a Verona, ha riaperto la questione degli autovelox "approvati" ma non "omologati" e della relativa distinzione, presunta o reale che sia sotto il profilo giuridico (a seconda di quale campana si voglia ascoltare), tra le due.

Eccesso di velocità . A rischio la sicurezza. Aumentano gli incidenti - PISTOIA "Abbiamo avuto un aumento dei sinistri stradali con un’impennata di quelli senza feriti, circa il 48% in più, e purtroppo abbiamo avuto anche un aumento di sinistri con esito mortale".

La polizia 'bacchetta' Emma Watson, 6 mesi di stop alla guida per eccesso di velocità ; Emma Watson va troppo veloce: patente ritirata per eccesso di velocità ; Ritirano la patente ad Emma Watson: ecco cos'è successo.