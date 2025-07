Ancora sangue davanti alla stazione 19enne accoltellato alla coscia

Non c’è pace nella zona della stazione di Rimini. Dopo l’arresto per tentato omicidio di un 53enne ritenuto il presunto responsabile dell’aggressione con un coccio di bottiglia nei confronti di un uomo rimasto gravemente ferito, nel primo pomeriggio di mercoledì (16 luglio) si regista un altro. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: stazione - sangue - davanti - 19enne

Pestato a sangue in stazione, notte di terrore per un clochard - Imola, 3 maggio 2025 – Prima un incidente, il lavoro e la casa persi. Poi l’ aggressione e un violento pestaggio in quella sala d’aspetto scelta come rifugio per la notte.

Nordafricano sgozza un 47enne davanti alla stazione, l'uomo stramazza a terra in un mare di sangue davanti ai passanti - MOGLIANO - Aggressione, a colpi di bottiglia, ieri pomeriggio, vicino alla stazione di Mogliano. È andato in scena, verso le 17.

Sangue in piazza della Stazione, colpito con un coccio di bottiglia. Operato nella notte - Prato, 2 giugno 2025 – Violenza nella notte in piazza della Stazione a Prato. Un senegalese di 42 anni ha ferito con una bottiglia, dopo averla rotta, un connazionale di 32 anni, colpendolo all’altezza dell’orecchio.

"Mi ha impressionato la quantità di sangue trovata in casa" Roberto Pennini, all’epoca brigadiere della stazione di Garlasco, racconta il momento in cui è entrato nella villetta dei Poggi - facebook.com Vai su Facebook

Ancora sangue davanti alla stazione, 19enne accoltellato alla coscia; Accoltellato in stazione a Rimini: sangue e paura in mezzo ai turisti; Nuova aggressione davanti alla stazione, 19enne accoltellato in pieno giorno.

Nuova aggressione davanti alla stazione, 19enne accoltellato in pieno giorno - Dopo il tentato omicidio di lunedì (vedi notizia) nel primo pomeriggio di mercoledi c'è stato un accoltellamento. Segnala newsrimini.it

Accoltellato in stazione a Rimini: sangue e paura in mezzo ai turisti - Grave un ragazzo di 19 anni: la violenta aggressione è avvenuta intorno alle 14, all’origine forse un debito per motivi legati allo spaccio di droga ... Si legge su msn.com