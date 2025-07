Grave incidente in via Campanella scontro auto-moto | 56enne in prognosi riservata

Sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale le cause del grave incidente verificatosi questa mattina, poco prima delle 8:00, nella centralissima via Campanella proprio all'altezza dell'incrocio con via Castello. Una vettura con alla guida una donna di ottant'anni si è. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Grave incidente stradale in via Campanella a Reggio Calabria, in prognosi riservata un uomo di 56 anni - Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale un’autovettura condotta da una signora ot ... Lo riporta msn.com

Reggio, scontro auto-moto in centro: 56enne in prognosi riservata - Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina, poco prima delle 8:00, all’incrocio tra via Campanella e via Castello a Reggio Calabria. Si legge su citynow.it