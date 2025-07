Il biker influencer Andreas Tonelli morto in Alto Adige dopo una caduta in bici

Andreas Tonelli 48 anni, biker estremo ed influencer con oltre 120.000 followers √® morto in seguito ad un incidente in Alto Adige. L'uomo √® morto dopo una caduta. 🔗 Leggi su Lastampa.it ¬© Lastampa.it - Il biker influencer Andreas Tonelli morto in Alto Adige dopo una caduta in bici

In questa notizia si parla di: morto - biker - influencer - andreas

Dario Antonini morto in un incidente, i biker piangono il titolare del locale Pit Stop - Un biker amico dei biker. Ardea piange Dario Antonini, il 47enne morto in seguito a un incidente stradale avvenuto martedì sera a Tor San Lorenzo.

Addio a Michele, il biker morto in un tragico incidente: "Diceva sempre che bastava poco per essere felici' - Biker di Capitanata in lutto per la tragica morte di Michele Ciro D'Angelo, il motociclista che diceva 'Basta poco per essere felici', deceduto sul colpo nel tardo pomeriggio di ieri lunedì 30 giugno sulla strada che collega San Severo a San Paolo di Civitate, nel violento impatto tra la sua.

Andreas Tonelli, morto il biker influencer: precipitato per 200 metri in Val Gardena. Le ultime immagini su Instagram - Andreas Tonelli 48 anni, biker estremo ed influencer con oltre 120.000 followers è morto in seguito ad un incidente in Alto Adige.

Andreas Tonelli, morto il biker influencer: precipitato per 200 metri in Val Gardena. Le ultime immagini su Instagram; Tragedia in quota: Andreas Tonelli, mountain biker estremo e guida (con oltre 120mila followers sui social) è morto precipitando per 200 metri con la sua bici; Andreas Tonelli precipita con la bici per 200 metri in Val Gardena e muore.

Andreas Tonelli, morto il biker influencer è precipitato per 200 metri in Val Gardena. Le ultime immagini su Instagram - 000 followers è morto in seguito ad un incidente in Alto Adige. Si legge su msn.com

Andreas Tonelli, morto il biker influencer: precipitato per 200 metri in Val Gardena. Le ultime immagini su Instagram - 000 followers è morto in seguito ad un incidente in Alto Adige. Lo riporta ilmattino.it