Cyberpunk 2077 CD Projekt annuncia i contenuti e la data di uscita dell’update 2.3

CD Projekt ha annunciato ufficialmente l’arrivo dell’ Update 2.3 di Cyberpunk 2077, previsto per il 17 luglio 2025 su PlayStation 5, Xbox Series XS, PC e Mac. L’aggiornamento sarĂ invece posticipato per Nintendo Switch 2: gli sviluppatori hanno dichiarato di avere bisogno di piĂą tempo per ottimizzare il tutto su quella piattaforma. L’update si concentra fortemente sul miglioramento dell’esperienza di guida e sulla personalizzazione dei veicoli. Sono stati introdotti tre nuove auto e una moto inedita, la prima personalizzabile del gioco, tutte sbloccabili tramite brevi missioni dedicate, attivabili in modo “intuitivo” secondo CD Projekt. 🔗 Leggi su Game-experience.it

