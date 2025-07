The Legend of Zelda | Svelati i protagonisti nel film in live-action

La lunga ricerca degli interpreti principali è finalmente terminata: il film in live-action The Legend of Zelda sarĂ interpretato da Bo Bragason e Benjamin Evan Ainsworth. Ad offrire questo importante aggiornamento è stato nel primo pomeriggio Shigeru Miyamoto di Nintendo. “ Sono Miyamoto. Sono lieto di annunciare che per il film live-action di The Legend of Zelda, Zelda sarĂ interpretata da Bo Bragason-san e Link da Benjamin Evan Ainsworth-san. Non vedo l’ora di vederli entrambi sul grande schermo.” Bo Bragason è abbastanza sconosciuta nel panorama hollywoodiano, nel recente passato ha partecipato al film horror Censor di Prano Bailey-Bond, presentato al Sundance, ed al film The Radleys di Euros Lyn, oltre che in serie come Renegade Nell. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - The Legend of Zelda | Svelati i protagonisti nel film in live-action

