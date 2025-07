Sinner al top ma chi sono gli altri sportivi italiani più ricchi?

Abbiamo preso in considerazione la stagione migliore, dal punto di vista economico. È venuta fuori questa classifica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sinner al top, ma chi sono gli altri sportivi italiani più ricchi?

In questa notizia si parla di: sinner - sono - sportivi - italiani

Simone Vagnozzi parla chiaro: “I tre mesi di stop non sono un vantaggio per Sinner, non scherziamo…” - Simone Vagnozzi sta vivendo con particolare partecipazione emotiva l’avvicinamento di Jannik Sinner al suo primo match nel massimo circuito internazionale del tennis, dopo la sospensione per la vicenda “Clostebol”.

La fidanzata di Musetti, rivelazioni inaspettate: “La gravidanza un colpo e non tutti sono Sinner” - L’ultimo anno, per Lorenzo Musetti, è stato un sogno. Il 15 marzo 2024 è nato Ludovico, il bimbo che lo ha reso papà per la prima volta.

Tennis, Sinner sul suo ritorno: “Io sono rimasto lo stesso, ma alcuni colleghi sono spariti” - A mezzanotte scorsa si è chiuso il periodo di sospensione per il numero uno del tennis mondiale che farà il suo rientro nel circuito proprio agli Internazionali d’Italia E’ tornato a essere un uomo libero, libero di divertirsi su un campo da tennis come stava facendo fino alla triste storia legata a una presunta vicenda di doping o meglio della presunta contaminazione da Clostebol che lo ha tenuto lontano dal suo parco giochi per tre lunghi mesi durante i quali lo stesso Jannik Sinner ha avuto modo di capire tante cose sul mondo del tennis, sugli amici, sui colleghi tennisti e sui giornalisti.

«Come ho vissuto la vittoria di Sinner a Wimbledon? Con l'emozione grande, a distanza, perché contrariamente a tante altre volte, questa volta non sono andato. Capita anche a un ministro a volte di fermarsi, di aver bisogno di fermarsi, di passare una giornat - facebook.com Vai su Facebook

Sinner al top, ma chi sono gli altri sportivi italiani più ricchi?; Sinner tra gli sportivi italiani più iconici di sempre: la Top-11 secondo Eurosport; Sinner, la nuova Nazionale: il “dieci” che fa saltare il Paese sul divano.

Sinner al top, ma chi sono gli altri sportivi italiani più ricchi? - Abbiamo preso in considerazione la stagione migliore, dal punto di vista economico. Scrive gazzetta.it

Sinner sul tetto del mondo: è tra i più grandi sportivi italiani a scrivere la storia - Scopriamo chi sono stati i più grandi e vittoriosi sportivi italiani nella storia. Segnala internapoli.it