Roma, 16 luglio 2025 ‚Äst"Stiamo operando per salvare i nostri fratelli drusi ", ha dichiarato il Premier Benjamin Netanyahu per giustificare gli¬† attacchi in Siria. Lo ha fatto in un comunicato in cui si √® appellato ai drusi israeliani di non passare il confine con la Siria, dopo che alcune centinaia di membri della comunit√† lo hanno fatto oggi. I militari dell'Idf sono stati dispiegati per farli tornare indietro e sono riusciti a bloccare i drusi siriani che provavano a entrare in Israele dal varco di Hader, nel sud della Siria, vicino a Majdal Shams, sulle Alture del Golan. Il leader spirituale della comunit√† in Israele, Sheikh Muwaffaq Tarif, ha convocato una protesta nelle Alture del Golan, spiegando di essersi appellato a Netanyahu e al suo ministro della difesa Israel Katz per una azione contro il regime siriano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi sono i drusi e perché Israele li difende in Siria