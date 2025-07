Grande Fratello storica ex gieffina diventa la nuova sponsorizzatrice dei casting!

Per sponsorizzare i casting della prossima edizione del GF è stata contattata anche una nota ex storica concorrente: ecco di chi si tratta!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Grande Fratello, storica ex gieffina diventa la nuova sponsorizzatrice dei casting!

In questa notizia si parla di: storica - casting - fratello - gieffina

«Grande Fratello mi ha cambiato la vita: tornare sarebbe una sfida completamente nuova». Le parole di Cristina Plevani, la prima vincitrice dello show, stanno già facendo il giro dei social, e non è un caso: quest’anno il reality compie 25 anni e Mediaset ha de - facebook.com Vai su Facebook

Grande Fratello, storica ex gieffina diventa la nuova sponsorizzatrice dei casting!; Grande Fratello 2023, i nomi dei nuovi concorrenti nel cast: ultime news su eliminati e nomination; Grande Fratello: una ex vincitrice torna nella Casa? Ecco di chi si tratterebbe.

Grande Fratello, storica ex gieffina diventa la nuova sponsorizzatrice dei casting! - Per sponsorizzare i casting della prossima edizione del GF è stata contattata anche una nota ex storica concorrente: ecco di chi si tratta! Riporta comingsoon.it

Grande Fratello, dopo Patrick Ray Pugliese un’altra iconica ex gieffina diventa il volto dei casting itineranti della nuova edizione: ecco chi - Dopo Patrick Ray Pugliese, adesso anche un'altra iconica ex gieffina è diventata il volto dei casting itineranti della nuova edizione del ... Scrive isaechia.it