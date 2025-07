Pubill Juve il terzino dell’Almeria piace e non poco alla Vecchia Signora | il costo dell’operazione facilita l’entrata del calciatore ma è viva la concorrenza di quella rivale Il punto

Pubill Juve, i bianconeri monitorano attentamente il terzino dell’Almeria: a quella cifra può arrivare a Torino, anche se.Il punto. Il calciomercato Juve è sempre molto attivo: i bianconeri continuano a monitorare diversi profili per rinforzare la squadra. Uno di questi è Marc Pubill, giovane terzino destro classe 2003, attualmente in forza all’ Almería. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Pubill sta diventando uno degli obiettivi per la fascia destra, posizione che la Juve sta cercando di potenziare. Il giovane spagnolo, che ha impressionato nelle sue esperienze precedenti con Levante e Almería, è molto apprezzato per le sue qualità atletiche, la sua capacità di corsa e l’abilità nei cross, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per il club bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pubill Juve, il terzino dell’Almeria piace e non poco alla Vecchia Signora: il costo dell’operazione facilita l’entrata del calciatore, ma è viva la concorrenza di quella rivale. Il punto

