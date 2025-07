Stranger Things 5 ecco il teaser trailer | cast e data di uscita in Italia

È da oggi disponibile il teaser trailer di Stranger Things 5. L’atteso capitolo conclusivo della celebre serie debutterà su Netflix in tre volumi. Creata dai Duffer Brothers, Stranger Things ha debuttato a luglio del 2016 ed è rapidamente diventata una delle più popolari serie TV Netflix di sempre, con la sola quarta stagione che ha totalizzato oltre 140,7 milioni di visualizzazioni a livello globale. Trama e cast. Lettera d’amore ai classici film di genere degli anni ’80 che hanno affascinato una generazione intera, Stranger Things è un drama emozionante ambientato nell’apparentemente normale cittadina del Midwest di Hawkins, Indiana. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Stranger Things 5, ecco il teaser trailer: cast e data di uscita in Italia

