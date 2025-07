Maturità studente scrive a Valditara | Ho preso 83 mi abbassi il voto a 60 Competizione tossica

Roma, 16 luglio 2025 – Ancora una protesta contro l'esame di maturità. Solo che questa volta lo studente ha regolarmente sostenuto le prove, diplomandosi con il voto di 83100, e solo dopo ha chiesto che il voto gli venisse abbassato a 60 perché non riesce "a riconoscermi in questo sistema scolastico, basato sulla competizione tossica". Il protagonista di questa vicenda si chiama Pietro Marconcini e ha avanzato la sua singolare richiesta direttamente al ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara attraverso una lettera. "Caro Ministro, mi chiamo Pietro Marconcini e sono uno studente di 19 anni che si è appena diplomato presso il Liceo Scientifico Plinio Seniore di Roma, con un voto di 83 centesimi – esordisce il giovane, che ha sostenuto l’orale il 24 giugno –. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maturità, studente scrive a Valditara: “Ho preso 83, mi abbassi il voto a 60. Competizione tossica”

