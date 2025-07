Monza, 16 luglio 2025 – Il ragazzino si era avvicinato al parapetto del ponte di via Turati, a strapiombo sulla ferrovia, vicino alla stazione. Anzi, si era proprio arrampicato, e i passanti non hanno avuto dubbi: voleva buttarsi. Ci hanno pensato gli agenti del Nucleo Presidio Quartieri della polizia locale a metterlo in salvo impedendo una tragedia. È accaduto martedì sera, protagonista un ragazzino di appena 14 anni residente in città . Non si conoscono le ragioni del suo gesto, ma è certo che se non avesse incontrato prima lo sguardo attento di un passante e poi la sensibilità e prontezza degli agenti ora non sarebbe qui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monza, 14enne sul parapetto del ponte, in stato di agitazione: vuole buttarsi? Agenti lo salvano