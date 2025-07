Escursionista disperso forse da giorni | era andato a fare un escursione ma di lui non c' è traccia

Si stanno tenendo in queste ore le operazioni di ricerca di un escursionista di Legnano disperso nel Comune biellese di Tavigliano. L'uomo potrebbe essere scomparso da sabato 12 luglio, ma solo ieri sera i conoscenti hanno denunciato il mancato rientro, intorno alle 19.30. Il disperso abita da. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: disperso - escursionista - forse - giorni

Escursionista disperso ritrovato sui Monti Sibillini: provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco - Nel primo pomeriggio, intorno alle 13:30, i Vigili del Fuoco di Norcia sono intervenuti per le ricerche di un escursionista disperso nella zona del canale ovest del monte Fusconi, nei Monti Sibillini.

Escursionista novarese disperso sulle Alpi Biellesi - Sono in corso dalla giornata di lunedì 26 maggio le ricerche per un escursionista novarese, Luca Gerbino, disperso sulle Alpi Biellesi.

Monte Acellica, escursionista disperso: in corso operazioni di soccorso - Tempo di lettura: 2 minuti Un delicato intervento di soccorso è in corso da questo pomeriggio sul Monte Acellica, nel territorio del comune di Montella, dove due escursionisti sono rimasti in difficoltà in un’area particolarmente impervia della zona montuosa.

Ugo Fattore, il bastoncino da trekking si chiude e lui precipita tra le rocce: trovato morto l'architetto veneziano disperso da venerdì - facebook.com Vai su Facebook

Escursionista disperso (forse) da giorni: era andato a fare un escursione, ma di lui non c'è traccia; Val di Zoldo, trovato morto l'escursionista disperso da due giorni; Tragedia nei boschi di Teglio. Anziano muore dopo una caduta.

Escursionista disperso in montagna da 23 giorni, battute di ricerca tra Quincinetto e la val Chiusella - Sono partite all'alba di oggi, mercoledì 16 luglio 2025, le ricerche di un escursionista svizzero di 64 anni disperso tra Quincinetto e la val Chiusella. Segnala torinotoday.it

Escursionista di Legnano disperso nei boschi del Biellese: ricerche in corso - In campo, oltre ai vigili del fuoco, al Soccorso Alpino e all’elicottero Drago, anche i Carabinieri e i nuclei specialistici dei cinofili, assieme alle unità SAPR. Da msn.com