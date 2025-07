Calciomercato Milan Pellegatti | Per Pubill c’è un vantaggio

Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, ha parlato anche del calciomercato del Milan e in particolare di Marc Pubill, possibile obiettivo del Diavolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Pellegatti: “Per Pubill c’è un vantaggio”

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - pellegatti - pubill

Calciomercato Milan, assalto a Ricci in estate? Con Sarri si può: ecco perché - Samuele Ricci è uno dei nomi più caldi per quanto riguarda il calciomercato del Milan: e se dovesse arrivare Maurizio Sarri in panchina.

Calciomercato Milan, Schira: “Il Real Madrid chiede informazioni per Theo Hernandez” - Calciomercato Milan, Theo Hernandez resta nel mirino del Real Madrid. Nicolò Schira, esperto di mercato, ne ha parlato.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Continuano le voci di calciomercato sul Milan. Secondo Marca, Theo Hernandez si sarebbe offerto al Real Madrid.

Milan: Douè in vantaggio su Pubill Le news https://milanworld.net/threads/milan-doue-in-vantaggio-su-pubill-a-destra.152656 #Milan #Doue #Pubill #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato, Di Marzio: “Il Milan potrebbe chiudere già domani per il terzino”; Calciomercato Milan, nuova pretendente dalla Premier League per Pubill; Calciomercato Milan, Romano: “Su Pubill concorrenza non solo della Roma”.

Pubill vicino al Milan, ma era dell'Atalanta: ecco perché saltò tutto - Il retroscena del caso di mercato: Pubill, ora accostato al Milan, poteva essere della Dea. Da calciomercato.com

Milan, doppio colpo sulle fasce: pressing per Pubill, poi il terzino sinistro - Le ultime notizie legate al calciomercato del club rossonero: Igli Tare vuole completare la rosa il prima possibile ... calciomercato.it scrive