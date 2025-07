Martina Scialdone pena ridotta in appello per Bonaiuto | sconterà 24 anni e 8 mesi

La corte d’Appello ha attenuato la sentenza nei confronti di Costantino Bonaiuti, precedentemente condannato dalla corte d’Assise di Roma all’ergastolo per l’omicidio di Martina Scialdone. Il 16 luglio, neanche sette mesi dopo la prima condanna, la pena è stata ridotta in 24 anni e 8 mesi di carcere. La corte d’Appello, infatti, ha escluso l’aggravante della premeditazione. Bonaiuti, ingegnere Enav, ha ucciso Martina Scialdone il 13 gennaio 2023 sparandole da distanza ravvicinata davanti a un ristorante a Roma. L’uomo si era presentato all’incontro, che avrebbe dovuto essere l’ultimo per un relazione ormai finita da tempo, con una Glock. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Martina Scialdone, pena ridotta in appello per Bonaiuto: sconterĂ 24 anni e 8 mesi

In appello scende a 24 anni e 8 mesi dall'ergastolo la condanna per Costantino Bonaiuti, l'ingegnere che uccise con un colpo di pistola l'avvocata Martina Scialdone, il 13 gennaio del 2023 a Roma all'esterno di un ristorante nella zona dell'Appio Latino #ANS Vai su X

