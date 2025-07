Rumors sul prossimo libro di Fourth Wing smentiti da rebecca yarros

Il mondo della letteratura romantasy continua a riservare grandi aspettative tra i lettori, in particolare per quanto riguarda la serie Fourth Wing di Rebecca Yarros. Dopo il successo di Onyx Storm, l'interesse si concentra già sul prossimo capitolo, con notizie che alimentano curiosità e attesa. La pianificazione delle pubblicazioni e le dichiarazioni dell'autrice offrono un quadro chiaro sui tempi di uscita e sul processo creativo. lo stato attuale della serie Fourth Wing. annuncio ufficiale e aggiornamenti sulla pubblicazione. Dopo il rilascio di Onyx Storm, sono emerse indiscrezioni riguardo alla possibile data di uscita del nuovo volume, indicata inizialmente come 1° gennaio 2026 su una piattaforma dedicata ai libri.

Ciao a tutti Sto leggendo "Onyx Storm" di Rebecca Yarros e cosa scopro..... che il seguito uscirà ne 2027, confermate? Nel caso questa è tortura. Io non sono da Fantasy ma questa saga mi è piaciuta molto non riuscivo più a staccarmi dal kindle. - facebook.com Vai su Facebook

