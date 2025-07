Lo sciopero dei taxi a Firenze | auto a passo d’uomo protesta contro l’abusivismo

Firenze, 16 luglio 2025 – "La chiamano concorrenza, ma è solo illegalitĂ ": si lamentano le sigle sindacali delle auto bianche di Firenze che hanno proclamato la protesta: Uritaxi, Cgil, Ugl, Sitafi Federtaxi Cisal e Confartigianato. La manifestazione si è svolta sui viali, con decine di auto che hanno percorso le strade a passo d’uomo. I taxi se la prendono e denunciano "l'abusivismo dilagante nel trasporto pubblico non di linea, con ncc provenienti da ogni parte della Toscana e non solo, con titoli autorizzativi di altre province, o senza titoli, che operano stabilmente in cittĂ ". Pressphoto Firenze Taxi stazione vuota senza taxi in contemporanea taxi in sosta in piazza repubblica Foto Gianluca Moggi NewPressPhoto Questa situazione, "sistematicamente denunciata alle autoritĂ , al comune e alla prefettura, non trova la necessaria risposta, consentendo così un clima d'impunitĂ che favorisce l'ingigantirsi del fenomeno e l'emersione di un'arroganza delinquenziale, giĂ piĂą volte sfociata in violenze verso tassisti e tassiste: offese, testate, aggressioni e sputi", evidenziano le sigle. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lo sciopero dei taxi a Firenze: auto a passo d’uomo, protesta contro l’abusivismo

