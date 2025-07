Tragedia sull’A1 a Barberino del Mugello | è morta la bimba di 4 anni ferita nell’incidente

Grave incidente a Barberino del Mugello: vittima una famiglia del Verbano. Summer, una bambina di soli 4 anni, è morta all' ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo essere rimasta gravemente ferita in un tragico incidente avvenuto ieri, 15 luglio, sull' autostrada A1, nei pressi di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. La dinamica dell'incidente. La piccola viaggiava a bordo di una Fiat Panda insieme alla madre, alla zia e ai nonni. L'auto è stata travolta da un tir, in circostanze ancora da chiarire, causando una tragedia familiare che ha colpito duramente una famiglia originaria di Gravellona Toce, nel Verbano Cusio Ossola.

In questa notizia si parla di: barberino - mugello - morta - anni

