Trevisani esalta Maresca | Questo allenatore ha due palle così! PSG battuto in questo modo

Il giornalista glorifica il tecnico del Chelsea Il trionfo del Chelsea nel Mondiale per Club porta una firma indelebile, quella del suo tecnico Enzo Maresca. Un successo che non è frutto del caso o della giocata di un singolo, ma di un autentico capolavoro.

