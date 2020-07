Osimhen: “Non vedo l’ora di indossare questa iconica maglia, grazie per il caloroso benvenuto” (Di venerdì 31 luglio 2020) Dopo il tweet di Aurelio De Laurentiis per dargli il benvenuto in azzurro, Victor Osimhen risponde al suo nuovo datore di lavoro e ai suoi tifosi. Con un tweet ringrazia per la calorosa accoglienza ed esprime la sua impazienza di vestire la maglia azzurra. E naturalmente non fa mancare il consueto “Forza Napoli sempre”. Can’t wait to put on this iconic jersey,thank you for the warm welcome @sscnapoli #forzanapolisempre pic.twitter.com/LrwrBkdkoL — victor Osimhen (@victorOsimhen9) July 31, 2020 L'articolo Osimhen: “Non vedo l’ora di indossare questa iconica maglia, grazie per il caloroso benvenuto” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

