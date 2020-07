Napoli-Lazio, Inzaghi: “Vissuta una stagione straordinaria, ma non si può giocare ogni due giorni” (Di venerdì 31 luglio 2020) La Lazio prova a inserirsi per guadagnare almeno una posizione in classifica.Serie A, il comunicato della Lega: ecco quando si giocheranno Atalanta-Inter e Napoli-LazioIl tecnico dei capitolini, Simone Inzaghi, si è proiettato all'ultima gara di campionato che vedrà i suoi affrontare il Napoli di Rino Gattuso, un match che conta per aumentare la propria posizione in classifica. Le parole in conferenza stampa dell'allenatore biancoceleste.Cagliari, Giulini scopre le carte: “Futuro Nainggolan? Ecco tutta la verità, l’Inter…”"La stagione è stata fantastica anche per come è cominciata. Un trofeo, undici vittorie consecutive, il ritorno in Champions e tanti obiettivi personali, anche dei giocatori, che possono essere centrati. ... Leggi su mediagol

