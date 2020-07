La compensazione delle spese di lite è ipotesi eccezionale (Di venerdì 31 luglio 2020) 1. La vicendaNell'anno 2008 il sig. Tizio convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Comune di M. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti per la caduta in una buca dovuta alla insufficiente manutenzione della sede stradale.L'ente locale – a sua volta – chiamò in causa la società V.G., sulla scorta del contratto di appalto in essere, al fine di essere garantito da quest'ultima delle eventuali conseguenze pregiudizievoli. Il Tribunale di Napoli, affermata la responsabilità del Comune in ordine all'infortunio ai sensi dell'art. 2043 c.c., condannò la p.a. al risarcimento dei danni.Il giudice di primo grado, inoltre, rigettò la domanda avanzata dall'ente pubblico nei confronti della società V.G., accertando che quest'ultima non era responsabile de... Leggi su studiocataldi

