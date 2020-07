Inter, piace Ndombele: avviati i primi contatti con il Tottenham (Di venerdì 31 luglio 2020) L’Inter valuta i profili adatti per rinforzare il centrocampo. Ndombele è in cima alla lista di Marotta: avviati i dialoghi con il Tottenham L’Inter sta ricostruendo i tasseli per ridurre ulteriormente il gap con la Juventus: il nome in cima alla lista è quello di Ndombele. Il centrocampista in forza al Tottenham non sta vivendo un bel rapporto con Mourinho e lo special one ha aperto alla cessione. La scorsa estate gli Spurs hanno investito circa 60 milioni per il cartellino del giovane francese. I contatti con l’entourage di Ndombele sono avviati. La società inglese non lo cede ad un prezzo di saldo, considerando le potenzialità che ancora può esprimere e la cifra ... Leggi su zon

