Halo Infinite: voci su multiplayer free to play e 120 fps (Di venerdì 31 luglio 2020) Arrivano nuovi rumor su Halo Infinite, il chiacchierato titolo 343 Industries, questa volta le voci riguardano il multiplayer del titolo Come vi abbiamo riportato Halo Infinite, il prossimo progetto di 343 Industries ha diviso il pubblico. In molti hanno criticato, a seguito della presentazione avvenuta durante l’Xbox Games Showcase, la realizzazione tecnica del titolo considerata decisamente sottotono. Adesso, arrivano nuovi rumor sulla possibile presenza di una modalità multiplayer free to play e la possibilità di giocare Halo Infinite a 120 fps. Andiamo ad esaminare i rumor nelle prossime righe. Il multiplayer ... Leggi su tuttotek

InstantGamingES : Domino’s Pizza trolea a Halo Infinite ?? - DarioConti1984 : Halo Infinite, 343 risponde alle critiche e voci su multiplayer F2P a 120 FPS - GamingToday4 : Halo Infinite: 343 Industries difende la grafica del gioco come scelta di stile - Nextplayer_it : Halo Infinite, nuovi dettagli - HDblog : Halo Infinite, 343 risponde alle critiche e voci su multiplayer F2P a 120 FPS -