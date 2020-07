Friuli Doc dal 10 al 13 Settembre 2020 (Di venerdì 31 luglio 2020) Dal 10 al 13 Settembre tornerà la manifestazione friulana per eccellenza, Friuli DOC.Sarà un’edizione particolare, totalmente rivisitata e rinnovata, che andrà ad integrarsi con Udine sotto le stelle. Si porrà particolare attenzione al tema della sicurezza e della prevenzione, con aree controllate ai varchi nel rispetto delle norme anti Covid19. Sarà un’edizione contenuta, ma anche un’opportunità per le realtà del territorio: la tariffa per gli esercenti sarà ridotta del 20%, e sarà gratuita per i residenti a Udine. L’Università degli Studi di Udine metterà a disposizione i giardini esterni delle sedi in centro, il Conservatorio Statale di Musica “J. Tomadini” organizzerà eventi ridotti ma di alta ... Leggi su udine20

Autochtona : ??lo #Schioppettino trova la sua terra d’elezione nella zona di #Prepotto ??inserito nel 1076 nei vitigni fuori legge… - peterkama : Friuli Doc: si farà ma senza spettacoli e senza madrina, saranno omaggiati medici e infermieri #messaggeroveneto - messveneto : Tutte le novità di Friuli Doc: si farà ma senza spettacoli e senza madrina, saranno omaggiati medici e infermieri - messveneto : Tutte le novità di Friuli Doc: si farà ma senza spettacoli e senza madrina, saranno omaggiati medici e infermieri - antopillosio : RT @TgrRaiFVG: Un'edizione ridotta di Friuli Doc, la fiera dell'enogastronomia, ma anche dell'artigianato e della cultura locale, in progra… -

Ultime Notizie dalla rete : Friuli Doc Friuli Doc 2020, niente vip ma personale sanitario come testimonial: le novità UdineToday Calici di stelle in 15 città del vino del Friuli Venezia Giulia

Notte di vino, Notte di stelle: in Friuli Venezia Giulia sta per partire Calici di Stelle, la grande manifestazione di mezza estate dell’Associazione nazionale Città del Vino e Movimento Turismo del V ...

Armistizio sul Prosecco. Sul Carso rinascerà l'antico Prosekar

Pace fatta con i produttori del trevigiano. Questi ultimi potranno vendere le 20 milioni di bottiglie già pronte del nuovo rosè e i produttori locali entreranno nel consorzio Doc In ballo c'erano ben ...

Notte di vino, Notte di stelle: in Friuli Venezia Giulia sta per partire Calici di Stelle, la grande manifestazione di mezza estate dell’Associazione nazionale Città del Vino e Movimento Turismo del V ...Pace fatta con i produttori del trevigiano. Questi ultimi potranno vendere le 20 milioni di bottiglie già pronte del nuovo rosè e i produttori locali entreranno nel consorzio Doc In ballo c'erano ben ...