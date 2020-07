Formula 1, Hamilton spaventa la Mercedes dopo le libere di Silverstone: “la macchina non è bilanciata” (Di venerdì 31 luglio 2020) Non è stata una giornata positiva per Lewis Hamilton quella trascorsa oggi sul circuito di Silverstone, il britannico ha avuto parecchie gatte da pelare prima nelle FP1 e poi nelle FP2, entrambe chiuse con un cospicuo ritardo dalla vetta. Bryn LennonIl campione del mondo ha ammesso di avere problemi, ma non è sembrato preoccupato: “è stata una giornata piuttosto difficile, sono onesto. Qui tira sempre vento, che è una delle cose belle di questa pista perché arriva da varie direzioni. Il fatto è che oggi ha reso tutto molto difficile, la macchina non è bilanciata, almeno non tanto quanto piace a me, per cui stasera bisognerà lavorarci per capire come risolvere il problema. Non è un disastro, ma è stata una giornata dura dal punto di vista della guida. Non ... Leggi su sportfair

