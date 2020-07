Fdi: proposte per un ciclo innovativo sostenibile e produttivo (Di venerdì 31 luglio 2020) Roma – “Lunedi’ 3 Agosto alle ore 12, nella sede del Consiglio Regionale del Lazio, in sala Di Carlo, avra’ luogo la conferenza stampa del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia alla Pisana, per illustrare le criticita’ e le carenze rilevate nell’esame dell’utopistico e tardivo Piano Rifiuti elaborato dalla giunta Zingaretti. Nell’ottica propositiva che sempre contraddistingue Fdi, saranno presentate proposte per migliorare ed integrare il Piano Rifiuti in discussione.” “Un sistema di azioni, impianti e tecnologie impostati su concetti quali: rifiuti come risorsa, massima attenzione alla salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente nei processi di trattamento, il tutto calato in un quadro economico e di consumi, aperto anche alla pratica del riciclo e del riuso, con il ... Leggi su romadailynews

TrenTDafarix : @isabelh80036832 @totferrr @cggiorgi @EugenioCardi ti consiglio di guardare meno i meme da boomer e ascoltare cosa… - RobertoMazzali : @davidealgebris @christianrocca @Linkiesta Il problema non sta solo nell’offerta politica ma anche, e soprattutto,… - MIM42270587 : RT @GiorgiaMeloni: Scostamento bilancio: FDI non voterà a scatola chiusa né si renderà complice di inutili sprechi. 4 proposte: sostegno al… - Alexander88FdI : RT @IsabellaRauti: #senato #scostamentodibilancio #scostamentodeficit Non c’è due senza tre?Dipende!#FDI votato si 2 volte ma per 3 scostam… - helg_haper : RT @IsabellaRauti: #senato #scostamentodibilancio #scostamentodeficit Non c’è due senza tre?Dipende!#FDI votato si 2 volte ma per 3 scostam… -

Ultime Notizie dalla rete : Fdi proposte Fdi: proposte per un ciclo innovativo sostenibile e produttivo RomaDailyNews Puglia e doppia preferenza, il governo verso la nomina del prefetto di Bari come commissario

Consiglio dei ministri convocato ad hoc dopo l’ultimatum del premier. L’articolo 120 della Costituzione leva per esercitare il potere sostitutivo ...

Il Cdm si riunirà per oggi alle 16 un decreto ad hoc per la Puglia

FdI, Udc e Nuovo Psi. Gli esponenti dell'opposizione proseguono sollecitando "il presidente del Consiglio, Mario Loizzo, a convocare immediatamente la seduta: tutto il centrodestra - evidenziano - è ...

Consiglio dei ministri convocato ad hoc dopo l’ultimatum del premier. L’articolo 120 della Costituzione leva per esercitare il potere sostitutivo ...FdI, Udc e Nuovo Psi. Gli esponenti dell'opposizione proseguono sollecitando "il presidente del Consiglio, Mario Loizzo, a convocare immediatamente la seduta: tutto il centrodestra - evidenziano - è ...