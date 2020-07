Daydreamer anticipazioni: CAN e SANEM, in pericolo la loro relazione segreta (Di venerdì 31 luglio 2020) pericolo in vista per la “relazione segreta” tra Can Divit (Can Yaman) e SANEM Aydin (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate italiane di Daydreamer – Le Ali del Sogno.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di lunedì 3 agosto 2020Dopo la loro tanta agognata riconciliazione, il due innamorati dovranno ancora guardarsi le spalle da Aylin (Sevcan Yasar), che penserà di portare alla luce la loro frequentazione appena Emre (Birand Tunca) le comunicherà che sono ritornati insieme… Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: la serata romantica interrotta tra Can e SANEM Se avete letto i nostri post dedicati alle anticipazioni, sapete che alla fine Can ... Leggi su tvsoap

MediasetPlay : Pronti ad una nuova settimana di #Daydreamer? Fan a raccolta: su Mediaset Play è tempo di anticipazioni! ?? - redazionetvsoap : Aylin spiffera tutto? #DayDreamer #Anticipazioni - LaPatty46 : Anticipazioni di lunedì 3 agosto #DayDreamer #canem - POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 3 agosto: Aylin contro Sanem - romy63003881 : RT @LatinoCalogero: #daydreamer #canyaman #demetozdemir #mediaset Ecco cosa vedremo lunedì -