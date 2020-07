“Conte e Di Maio migliori leader d’Europa”, ma la prima pagina di Le Figaro è un fake creato da un generatore (Di venerdì 31 luglio 2020) Il mondo dell’Internet è pieno di generatori di fake, anche per quanto riguarda le prime pagine dei giornali. I nostri lettori ci segnalano l’immagine della prima pagina di Le Figaro sulla quale leggiamo il titolone: “Conte e Di Maio migliori leader d’Europa”, con tanto di foto del premier e del ministro. L’immagine è comparsa sulla pagina Facebook Virus5Stelle il 30 luglio 2020 alle 22:10. Un primo dubbio arriva dalla notevole differenza tra i font utilizzati solitamente dalla testata francese: il font utilizzato per il titolone, infatti, non è per niente in linea con tutto il resto che vediamo nella pagina. Non è possibile, inoltre, vedere la data di ... Leggi su bufale

