Cairo | «Non venderò il Torino e non incontrerò nessuno»

"Non ho intenzione di vendere il Torino, non incontrerò nessuno". Così il presidente granata Urbano Cairo replica alle ipotesi di cessione del club granata. "Ribadisco che la società non è in vendita", dice l'editore a Sky Sport in merito alla richiesta di incontro di alcuni advisor torinesi per conto di una misteriosa cordata di imprenditori

