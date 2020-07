Astensione dagli incanti (Di venerdì 31 luglio 2020) Il testo dell'art. 354 c.p.La ratio dell'art. 354 c.p. e il bene giuridico tutelatoLa condotta sanzionata dall'art. 354 c.p.La penaElemento soggettivoIl testo dell'art. 354 c.p.Torna su Chiunque, per danaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. La ratio dell'art. 354 c.p. e il bene giuridico tutelatoTorna su L'art. 354 c.p. è un reato comune, poiché può essere commesso da chiunque, non essendo un reato proprio né qualificato. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione ma anche l'interesse di questa a scegliere liberamente ... Leggi su studiocataldi

Ultime Notizie dalla rete : Astensione dagli I professionisti preparano l'astensione dagli invii dei dati Il Sole 24 ORE Giuseppi aggiusta i suoi conti. E nel testo rispunta il Mes

Il centrodestra, alla prova del voto, sceglie l'astensione. Nell'Aula del Senato lo scostamento di bilancio da 25 miliardi passa con 170 sì, dunque con 10 voti in più rispetto alla maggioranza assolut ...

Scostamento di bilancio, ok in Senato: cosa ci sarà nel decreto di agosto

Via libera dall'Aula del Senato per lo scostamento dagli obiettivi di bilancio per un ammontare di 25 miliardi di euro. La risoluzione presentata dalla maggioranza ha ottenuto 170 sì e 4 no. Le astens ...

