Xiaomi presenta un dispositivo terapeutico hi-tech con supporto all’app Mijia (Di giovedì 30 luglio 2020) Xiaomi presenta un nuovo prodotto tramite la piattaforma di crowdfunding Youpin. Si tratta di Xiaomi Smart Moxibustion Device X8, un dispositivo terapeutico che fa riferimento ad una pratica molto comune in Cina. Specifiche Xiaomi Smart Moxibustion Device X8 A primo acchito ricorda una comune lampada con il suo design estremamente minimal e la struttura a … L'articolo Xiaomi presenta un dispositivo terapeutico hi-tech con supporto all’app Mijia proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

