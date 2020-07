“Un calciatore di Serie A mi ha picchiata”, la denuncia della donna (Di giovedì 30 luglio 2020) Un calciatore di Serie A picchia una donna e lei posta un video sul proprio profilo Facebook nel quale denuncia l’intera vicenda avvenuta a Firenze Una donna è stata picchiata da un calciatore di Serie A ed ha postato un video su Facebook nel quale ha denunciato l’accaduto. L’aggressore sarebbe Abdou Diakhate, di proprietà della … L'articolo “Un calciatore di Serie A mi ha picchiata”, la denuncia della donna proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

repubblica : Firenze, la denuncia della ragazza: 'Io picchiata in un locale da un ex calciatore viola e nessuno mi ha aiutato' - HuffPostItalia : 'Aggredita da un ex calciatore della Fiorentina. Ero in una pozza di sangue, nessuno mi ha aiutata' (VIDEO) - ROI05841958 : @GianForzaNapol1 @Capolii21 @sscnapoli Non so a chi ti riferisci, ma Gattuso ha parlato così di Politano. Mi sembra… - bizcommunityit : Firenze, la denuncia della ragazza: 'Io picchiata in un locale da un calciatore e nessuno mi ha aiutato' - rep_firenze : Firenze, la denuncia della ragazza: 'Io picchiata in un locale da un calciatore e nessuno mi ha aiutato' [di ANDREA… -

