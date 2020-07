Tutto su Perseverance, il drone appena partito verso Marte (Di giovedì 30 luglio 2020) Perseverance, il rover della missione Mars 2020, è stato appena lanciato verso Marte, oggi 30 luglio alle nostre 13:50 da Cape Canaveral. Realizzato dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa, Perseverance atterrerà nel cratere Jezero portando con sé 7 strumenti basati su tecnologie avanzate per studiare la superficie di Marte. Dopo il viaggio, il suo atterraggio è previsto per il 18 febbraio 2021 e resterà sul pianeta rosso almeno per un anno marziano (687 giorni, quasi 2 anni nostri). Il suo obiettivo è cercare qualsiasi traccia che possa indicare la presenza, nel passato, di vita. Per farlo sarà guidato dall’elicottero Ingenuity (in italiano ingegnosità), attaccato a Perseverance che ... Leggi su wired

