Trasferimenti illeciti verso il Bangladesh per 20 mln, sequestri (Di giovedì 30 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – La Guardia di finanza ha fatto luce su Trasferimenti illeciti verso il Bangladesh per 20 milioni di euro, finalizzati anche alla sottrazione fraudolenta delle imposte in Italia. Sequestrati a Roma un istituto di pagamento e sei agenzie di money transfer.I militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria delle Fiamme gialle di Roma hanno eseguito un sequestro preventivo degli uffici e dei beni di un Istituto di pagamento e di sei agenzie di money transfer, tutte con sede nella Capitale, gestiti da cittadini del Bangladesh, ritenuti responsabili di avere reiteratamente violato gli obblighi antiriciclaggio di verifica e identificazione dei propri connazionali, nel trasferimento delle rimesse di denaro nel Paese d’origine. Il provvedimento è stato emesso dal gip del ... Leggi su ildenaro

Larsenalea : RT @magicaGrmente22: Sequestrati a Roma un istituto di pagamento e sei agenzie di money transfer. Trasferimenti illeciti verso il Banglade… - pipposcifo1 : RT @LaPresse_news: Trasferimenti illeciti verso il Bangladesh, sequestrate a Roma sei agenzie Money Transfer - LaPresse_news : Trasferimenti illeciti verso il Bangladesh, sequestrate a Roma sei agenzie Money Transfer - nestquotidiano : Trasferimenti illeciti verso il Bangladesh per 20 mln, sequestri - GiovanniAlba10 : RT @magicaGrmente22: Sequestrati a Roma un istituto di pagamento e sei agenzie di money transfer. Trasferimenti illeciti verso il Banglade… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasferimenti illeciti Trasferimenti illeciti al Bangladesh per 20 mln, sequestri - Italia Agenzia ANSA Un arresto, 17 indagati e sequestri milionari a Montesarchio

I trasferimenti operati, lungi dal costituire il frutto di ... dove le attività legali nei contenuti diventano illecite nelle modalità di organizzazione e gestione. Emblematica in tal senso è la ...

Trasferimenti illeciti verso il Bangladesh, sequestrate a Roma sei agenzie Money Transfer

Operazione della Guardia di Finanza di Roma contro sei agenzie di money transfer della Capitale gestite da cittadini di nazionalità del Bangladesh accusati di aver trasferito illecitamente 20 milioni ...

I trasferimenti operati, lungi dal costituire il frutto di ... dove le attività legali nei contenuti diventano illecite nelle modalità di organizzazione e gestione. Emblematica in tal senso è la ...Operazione della Guardia di Finanza di Roma contro sei agenzie di money transfer della Capitale gestite da cittadini di nazionalità del Bangladesh accusati di aver trasferito illecitamente 20 milioni ...