Telepass, nuovi servizi con la Carta d’identità elettronica (Di giovedì 30 luglio 2020) I servizi Telepass si arricchiscono grazie ad una nuova funzionalità che sfrutta l’utilizzo della CIE, la Carta d’identità elettronica. La società di pedaggi d’Italia ha rilasciato da qualche giorno una funzione legata al servizio Telepass Pay. L’uso della Carta d’identità elettronica (CIE) ha diverse potenzialità, che fino ad ora non sono state impiegate al 100%. Circa quindici milioni di cittadini hanno già convertito il loro vecchio documento nella scheda più nuova, ed è stata creata anche una piattaforma attraverso cui poter accedere a vari servizi dedicati alla persona. La nuova Carta d’identità ... Leggi su quotidianpost

us_mekko : RT @BCC_Milano: Stanno arrivando le #vacanze e restano pochi giorni per un’occasione da non perdere: tutti i nuovi clienti di @telepass che… - MEKKOGmbH : RT @BCC_Milano: Stanno arrivando le #vacanze e restano pochi giorni per un’occasione da non perdere: tutti i nuovi clienti di @telepass che… - BCC_Milano : Stanno arrivando le #vacanze e restano pochi giorni per un’occasione da non perdere: tutti i nuovi clienti di… -

Ultime Notizie dalla rete : Telepass nuovi Autostrade, si apre la partita sulla vendita di Telepass. Tomasi (Aspi): se concessione revocata buttati alle ortiche 7,5 miliardi di investimenti Il Sole 24 ORE Pagamento pensioni Agosto in Posta: calendario e modalità

I nuovi utenti non dovranno pagare l’imposta di bollo per ... commissione esecuzione bonifici SEPA su tutti i canali commissione per pagamento fattura Telepass spese di invio estratto conto cartaceo ...

Cesena: pronti i monopattini elettrici da noleggiare in città

CESENA. Si fa sempre più ampio il numero di città che scelgono Helbiz per avviare la rivoluzione della sharing mobility.

I nuovi utenti non dovranno pagare l’imposta di bollo per ... commissione esecuzione bonifici SEPA su tutti i canali commissione per pagamento fattura Telepass spese di invio estratto conto cartaceo ...CESENA. Si fa sempre più ampio il numero di città che scelgono Helbiz per avviare la rivoluzione della sharing mobility.