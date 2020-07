Taranto, minaccia parroco con coltello per avere soldi: arrestato (Di giovedì 30 luglio 2020) Taranto - Per estorsione e minacce al parroco di una chiesa del borgo di Taranto, che aveva affrontato anche brandendo un coltello, un 47enne pregiudicato di Taranto è stato arrestato dalla Polizia in ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Taranto, estorsione e minacce al parroco

Il citato individuo, in violazione delle prescrizioni imposte dalla suddetta misura di prevenzione, si presentava frequentemente in chiesa, chiedendo soldi al parroco con minacce gravi ed ... il GIP ...

TARANTO - Per estorsione e minacce al parroco di una chiesa del borgo di Taranto, che aveva affrontato anche brandendo un coltello, un 47enne pregiudicato di Taranto è stato arrestato dalla Polizia in ...Il citato individuo, in violazione delle prescrizioni imposte dalla suddetta misura di prevenzione, si presentava frequentemente in chiesa, chiedendo soldi al parroco con minacce gravi ed ... il GIP ...