Strage Bologna | Gasparri | ‘bene Zuppi ma serve pubblicare altri documenti segreti’

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – 'Ha ragione l'arcivescovo di Bologna Zuppi: chi sa, parli. Ma sulle stragi di Ustica e di Bologna in molti abbiamo parlato e chiesto la desecretazione di documenti che aprono squarci di verità. La pista mediorientale non è stata mai indagata fino in fondo. Ci sono verità che si devono conoscere. Con altri parlamentari abbiamo consultato documenti che smentiscono le tante fandonie che vengono sostenute nelle sedi giudiziarie e in quelle giornalistiche e che riguardano sia Ustica che Bologna. è tempo di parlare". Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri."E anche chi come noi è vincolato dal segreto -aggiunge- è stanco di non veder ...

