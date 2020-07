Sclerosi Multipla ed Inquinamento: “C’è una correlazione a Trieste?” (Di giovedì 30 luglio 2020) “A Trieste dopo quasi 120 anni, tre mesi fa è stata finalmente spenta l’area a caldo della Ferriera di Servola. – è la denuncia del dott. Alessandro Rasman – Ci sono volute le proteste decennali dei residenti e l’appoggio di parte della politica nostrana per convincere la proprietà che questo ecomostro non poteva più continuare così nel 2020. L’ARPA del FVG la settimana scorsa ha reso noto i dati di uno studio a tre mesi dalla chiusura con un significativo miglioramento della qualità dell’aria ed una significativa riduzione del rumore notturno. Allora, tutto bene? Tutti contenti? Non proprio direi. – prosegue il dott. Alessandro Rasman – E’ stato infatti pubblicato a gennaio su una rivista scientifica uno studio intitolato “Inquinamento ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Sclerosi Multipla L'Intelligenza artificiale per la diagnosi e prognosi della sclerosi multipla AboutPharma Liberi fino alla fine della vita libera

La corte d’Assise di Massa ha stabilito che Marco Cappato e Mina Welby non hanno istigato al suicidio Davide Trentini e che l’aiuto fornito dai due dirigenti dell’associazione Luca Coscioni all’uomo 5 ...

Sclerosi multipla: al via 'il mare di tutti', la spiaggia attrezzata per la fisioterapia in mare

Riparte la terza edizione de “Il mare di tutti”, il progetto promosso dall’associazione Sunrise Onlus, unico in tutta Italia con un’isola fisioterapica in acqua e un’isola in spiaggia dedicate a perso ...

