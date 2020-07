Sì del Senato: Salvini a processo per Open Arms, sarà giudicato a Palermo. 'Pugnalato alle spalle' (Di giovedì 30 luglio 2020) Matteo Salvini verrà processato per il caso Open Arms. Lo ha deciso l'aula del Senato con 149 i voti contrari alla relazione della Giunta che aveva deliberato di negare l'autorizzazione, 141 quelli ... Leggi su tg.la7

acmilan : 2 goals and an assist: @Ibra_official's decisive in our goal glut 2 gol e un assist: è Ibra-show nella vittoria di… - acmilan : Breaking News! ???? He's done it again! @Ibra_official is the @emirates MVP from #SampdoriaMilan! ?? Il premio di Em… - dariabig : Domani compie 100 anni e lui vuole sposarla, ora basta, non ci vado. - carotelevip : Domani Franca Valeri compirà 100 anni e Rai 1 trasmetterà uno speciale dedicato alla 'sua vita straordinaria' alle… - Sabina1956 : @valy_s @massimo991 Il solito trucco:estrapolare un pezzo di testo,non citare la fonte. Ma non vi vergognate? Senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Sì del Costa contro Pignatone: "Uno Stato serio s'interroga sugli innocenti messi in carcere ingiustamente" la Repubblica Gol di Immobile, il cellulare di Jessica fa una pessima fine...

RCS MediaGroup S.p.A.

Indici USA positivi. Altro rally di Kodak

I principali indici azionari statunitensi hanno chiuso la seduta in territorio positivo, dopo le indicazioni di politica monetaria dalla FED: la banca centrale statunitense ha confermato i tassi di in ...

RCS MediaGroup S.p.A.I principali indici azionari statunitensi hanno chiuso la seduta in territorio positivo, dopo le indicazioni di politica monetaria dalla FED: la banca centrale statunitense ha confermato i tassi di in ...