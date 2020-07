Roberto D'Agostino a Io e Te, la battuta a Diaco spiazza tutti: 'Finalmente oggi non hai pianto...'. E fa il pieno di ascolti (Di giovedì 30 luglio 2020) a , la battuta a spiazza tutti: ' Finalmente oggi non hai pianto... '. Lui reagisce così. Martedì 28 luglio, il giornalista è stato ospite nel salotto di Rai1 per festeggiare i vent'anni di Dagospia . ... Leggi su leggo

iamK_01 : RT @ADFeminist: 'L’eros di #KatiaRicciarelli è insuperabile. Lei verrà anche stuprata a 90-100 anni. È intatta.” È accaduto in #Rai, a dirl… - leggoit : Roberto d'Agostino a io e te, la battuta a Diaco spiazza tutti: «Finalmente oggi non hai pianto...». Lui reagisce c… - socyruss : RT @ADFeminist: 'L’eros di #KatiaRicciarelli è insuperabile. Lei verrà anche stuprata a 90-100 anni. È intatta.” È accaduto in #Rai, a dirl… - giuliao_exe : RT @ADFeminist: 'L’eros di #KatiaRicciarelli è insuperabile. Lei verrà anche stuprata a 90-100 anni. È intatta.” È accaduto in #Rai, a dirl… - Vanity08335628 : RT @ADFeminist: 'L’eros di #KatiaRicciarelli è insuperabile. Lei verrà anche stuprata a 90-100 anni. È intatta.” È accaduto in #Rai, a dirl… -