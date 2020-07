Regione Lazio: per Cassa Integrazione arrivano altri 39 mln (Di giovedì 30 luglio 2020) Roma – “Il decreto Rilancio ha messo a disposizione della Regione Lazio ulteriori 39,147 milioni di euro per la Cassa Integrazione in deroga, risorse che si vanno ad aggiungere ai 307,175 milioni che erano gia’ stati assegnati durante la fase 1 dell’emergenza sanitaria. Lo stanziamento di queste risorse aggiuntive era stato piu’ volte sollecitato per poter dare risposta a tutte le richieste di Cassa Integrazione in deroga pervenute dai datori di lavoro e relativamente alle prime 9 settimane. Le domande autorizzate dalla Regione Lazio sono 72.406 per un totale di 174.374 lavoratori coinvolti, di cui 91.310 donne. Nelle more dell’attesa di questo nuovo riparto delle risorse, i nostri uffici hanno continuato ad ... Leggi su romadailynews

matteosalvinimi : La Regione Lazio mi vuole denunciare? Molto bene, li invito a farlo, così i cittadini di Roma e del Lazio sapranno… - Noiconsalvini : #Salvini a #quartarepubblica: 'Una vergogna che venga indagato Fontana. Se qualcuno ha qualcosa da nascondere fa i… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2020 ore 17:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - 2rMarzia : RT @matteosalvinimi: La Regione Lazio mi vuole denunciare? Molto bene, li invito a farlo, così i cittadini di Roma e del Lazio sapranno fin… - TwittGiorgio : RT @matteosalvinimi: La Regione Lazio mi vuole denunciare? Molto bene, li invito a farlo, così i cittadini di Roma e del Lazio sapranno fin… -