Quella Scarpa d'oro di Ciro Immobile (Di giovedì 30 luglio 2020) Di nuovo di fronte all'ultima di campionato, come accaduto il 30 maggio 2015. Quel giorno il Napoli deve battere la Lazio per agganciarla in classifica e superarla grazie agli scontri diretti. In palio il terzo posto, che regala la qualificazione ai preliminari di Champions League. Al San Paolo term Leggi su ilfoglio

skateshoptorino : “La mia principale ispirazione è stata quella dì realizzare qualcosa che in realtà non era la tipica scarpa Vans”… - Gazzella_dsp : #Higuain che applaude, #CR7 alza le braccia e #Lewandowski si dispera è il momento che #Immobile accenda quella sca… - VperVents : @marcomempi Invece di essere contenti perché un calciatore italiano potrebbe vincere la scarpa d'oro si attaccano a… - dianartemide12 : @marco_rogerio_ Tutto per quella cavolo di Scarpa d'Oro. E non facciamo finta che non sia così - neonhyun : se non ci fosse scritto ?? non avrei mai capito che quella era una SCARPA DA CALCIO E NON UN PICCIONE A QUATTRO ZAM… -