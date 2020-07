Napoli, parla Aurelio De Laurentiis: “Gabriele Gravina mi ha sempre detto che è una follia partire il 12 settembre” (Di giovedì 30 luglio 2020) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato della sfida di Champions col Barcellona e non solo in occasione dell’ultima assemblea di Lega. “Gravina mi ha sempre detto che è una follia partire il 12 settembre. Ci sono le partenze alla fine di agosto per le nazionali e poi ci sono cinque società impegnate in Europa chissà fino a quando. Poi dobbiamo dare almeno dieci giorni di riposo ai calciatori e poi, appunto, le nazionali. E allora quando facciamo il ritiro? Il problema è che gli impiegati devono fare gli impiegati e gli imprenditori gli imprenditori. La politica se non pensa all’economia, farà sempre acqua. I politici non dovrebbero andare in ... Leggi su calciomercato.napoli

Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ???#Napoli - dal #Barcellona al futuro, fino ad #Osimhen: parla #Mertens ??#CMITmercato - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: ?? Napoli: parla #DeLaurentiis ?? Il Presidente del #Napoli critica la #UEFA e non si sbilancia su #Osimhen #Sportitalia… - JoaoMau78603842 : @TinaAcone @maustron9er Questa sarà arrivata al massimo fino alla stazione di Napoli e parla di Europa... ?????? - MatteoDiGiovan8 : RT @MatteoDiGiovan8: Io comunque non capisco... prima @AlfredoPedulla era un grande perché ci dava notizie che tutti noi tifosi del Napoli… - 3214Sb : @Enzolott @pisto_gol @calopitruz @MarcoTardelli82 Parla di onestà...uno di Napoli... Fa già ridere così.... -