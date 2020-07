MotoGp, Lin Jarvis avverte Marquez: “ora è tutto allineato al meglio per lui, ma tutto ha una fine” (Di giovedì 30 luglio 2020) La Yamaha sembra aver fatto finalmente il salto di qualità che tutti attendevano, tornando al vertice dopo alcune stagioni complicate. La doppia vittoria di Quartararo a Jerez, abbinata ai due podi di Viñales e al terzo posto di Valentino Rossi in Andalusia hanno esaltato Lin Jarvis, molto più fiducioso adesso rispetto al passato. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIntervistato al podcast ufficiale della MotoGp, il managing director della Casa di Iwata ha parlato dei proprio piloti, lanciando un avvertimento a Marquez: “è l’unico che può guidare la Honda e trarne il meglio, è molto talentuoso e tremendamente motivato. Ora è tutto allineato al meglio per lui, ma ... Leggi su sportfair

