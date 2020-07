Monza protagonista di una serie tv? Ecco l’idea di Netflix (Di giovedì 30 luglio 2020) Il Monza di Berlusconi, Galliani e Brocchi potrebbe essere l’oggetto di una serie su Netflix: Ecco il clamoroso scenario Netflix starebbe seriamente pensando a far diventare la storia recente del Monza una serie tv. Proprio per la sua storia particolare, e anche per la storia de suo proprietario, Silvio Berlusconi, il colosso statunitense ci sta pensando seriamente. Come riporta Tuttosport, Netflix potrebbe realizzare un docu-film come quello già prodotto per il Sunderland in Inghilterra, dal titolo “Sunderland ‘Til I Die”. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il Monza di Berlusconi, Galliani e Brocchi potrebbe essere l'oggetto di una serie su Netflix, un po' come successo per "Sunderland 'Til I Die". La favola del Monza, cominciata in maniera reale e ...

Monza, non c’è regicidio senza polemiche

di Martino Agostoni Umberto I re d’Italia è tornato ieri protagonista tanto a Monza, con le letture teatrali di “La morte del re“ interpretate da Massimiliano Finazzer Flory nel luogo in cui fu ucciso ...

