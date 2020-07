Mbappé: “Ho visto i replay del Milan. Che giocatore Zlatan, anche a 38 anni” (Di giovedì 30 luglio 2020) Kylian Mbappé è rimasto estasiato dalle gesta di Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese sta sfornando prestazioni encomiabili con la maglia del Milan ed è stato lil migliore in campo nella trasferta dei rossoneri in quel di Genova, contro la Sampdoria. L’attaccante del Paris Saint Germain ha espresso la sua gratitudine ad Ibra su Twitter: “Stavo guardando i replay del Milan, Zlatan che giocatore comunque. A 38 anni. Per me è stata una buona giornata, ragazzi”. Foto: Twitter ufficiale PSG Juste en train de regarder le replay du Milan…Zlatan quel joueur quand même. 38 ans C’était tout pour moi bonne journée les gars — Kylian Mbappé ... Leggi su alfredopedulla

