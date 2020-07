L'editoriale di Corbo: "Altro che anima, molti stanno cercando villa a Ischia. Ma il mare infiacchisce..." (Di giovedì 30 luglio 2020) Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il giornalista Antonio Corbo scrive: "Più che ritrovare l’anima, come auspica Gattuso, molti stan cercando la villa a Ischia o in Costa Smeralda, magari con piscina. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : L'editoriale di Corbo: 'Altro che anima, molti stanno cercando villa a Ischia. Ma il mare infiacchisce...' - Musacchio18 : @antonio_gaito 16 anni che ripetete sempre le stesse cose, a difesa di chi non vince niente di importante. E i fatt… - sscalcionapoli1 : L'editoriale di Corbo: 'Non vincerà mai una società più attenta ai soldi che alle regole' #ForzaNapoliSempre - tuttonapoli : L'editoriale di Corbo: 'Non vincerà mai una società più attenta ai soldi che alle regole' - infoitsport : L'editoriale di Corbo: 'Gattuso prepari questa novità tattica per Osimhen, o si rischia il Lozano 2' -

Ultime Notizie dalla rete : editoriale Corbo Repubblica: Corbo sul caso Milik casanapoli.net L'editoriale di Corbo: "Non vincerà mai una società più attenta ai soldi che alle regole"

Parlando dell'ammutinamento e delle ultime prove di Milik, deludenti, nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, Antonio Corbo scrive: "Se davvero si è promesso alla Juve, la verità una tra queste ...

Napoli, Antonio Corbo bacchetta Gennaro Gattuso: “Per giustificare il settimo posto, parlare delle gite è il modo peggiore”

Nel suo editoriale “Il Graffio”, per la Repubblica, Antonio Corbo commenta così la vittoria del Napoli col Sassuolo: “Conviene riflettere su un passaggio dell’intervista notturna di Gattuso: ‘La città ...

Parlando dell'ammutinamento e delle ultime prove di Milik, deludenti, nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, Antonio Corbo scrive: "Se davvero si è promesso alla Juve, la verità una tra queste ...Nel suo editoriale “Il Graffio”, per la Repubblica, Antonio Corbo commenta così la vittoria del Napoli col Sassuolo: “Conviene riflettere su un passaggio dell’intervista notturna di Gattuso: ‘La città ...